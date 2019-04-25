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Регион 25.04.2019 15:58

Представители Москвы, Анкары Тегерана обсудят конституционный процесс и возвращение беженцев в Сирию

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) на встрече в рамках 12-го раунда Астанинского процесса намерены обсудить вопросы формирования конституционного комитета, возвращение беженцев и участие мирового сообщества в восстановлении страны, сообщил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Через полтора часа состоится трехсторонняя российско-иранско-турецкая встреча, на которой будут рассмотрены такие вопросы как развитие ситуации в стране, создание конституционного комитета. А также такие важные вопросы, как возвращение беженцев и участие международного сообщества в постконфликтном восстановлении страны", - сказал А. Лаврентьев в ходе двусторонних консультаций с делегацией Дамаска.

Он подчеркнул, что ввиду предстоящей трехсторонней встречи представители России и правительства Сирии должны согласовать свои позиции.

"Очень рассчитываем на конструктивный диалог. Много вопросов, которые необходимо обсудить и прийти к решению. Надо согласовать позицию, учитывая ваши контакты со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсоном. Как всегда рассчитываем на открытый и доверительные диалог с вами", - сказал А.Лаврентьев представителям Дамаска.

В свою очередь глава делегации Дамаска, постпред Сирии в ООН Башар Джаафари отметил необходимость наличия в повестке дня текущего раунда астанинского процесса вопрос о борьбе с терроризмом.

"Как вы понимаете в итоговом заявлении одиннадцатой международной встречи по Сирии в Астане (МВСА-11), а также в повестке дня нынешней встречи фигурировал вопрос о борьбе с терроризмом. Борьба с терроризмом находилась на повестке дня МВСА-11, а также указание этого вопроса было включено в итоговое заявление. Таким образом, если в повестке дня нынешней встречи будет отсутствовать вопрос о борьбе с терроризмом, то это пошлёт опасный сигнал", - сказал Б.Джаафари.

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Тэги: СИРИЯ, АСТАНА, ГАРАНТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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