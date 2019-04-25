Пресс-релиз

4 мая в Бакинском книжном центре «Baku Book Center» (адрес: ул. У. Гаджибекова, 5) состоится презентация азербайджанского перевода книги Марии Суворовской «Качели над Каспием». Ну русском языке книга была с большим успехом представлена в декабре 2018 года в городе Москве.
События в книге происходят на берегу Каспия. Она собрала истории разных женщин, переживших любовь, попавших в ситуацию эмоциональных качелей. Море объединяет судьбы, лечит, меняет, вдохновляет и заставляет сделать выбор. У каждой из героинь он свой. Уникальный, неповторимый, как почерк, как линия жизни.
Марию Суворовскую знают как журналиста, общественного деятеля, предпринимателя. Мария испытывает особые чувства к Азербайджану, его культуре и традициям, поэтому так часто показывает его в своем творчестве и гуманитарных проектах.
По вопросам аккредитации на презентацию следует обращаться по адресу электронной почты [email protected] (Нармина Усейнова).
Начало – в 16:00 часов.
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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