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Дальнее зарубежье 25.04.2019 18:16

Франция имеет право на свободу навигации - французский министр обороны

Французский флот ежегодно проходит через Тайваньский пролив и имеет право на свободу навигации, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявления министра обороны Франции Флоранс Парли.

Ее слова прозвучали после того, как Китай заявил Франции протест в связи с заходом французского военного корабля в Тайваньский пролив.

"Французский флот пересекает Тайваньский пролив раз в год без каких-либо инцидентов или (негативной - ИФ) реакции", - приводят западные СМИ слова Ф.Парли.

По ее словам, Франция "привержена свободе навигации в соответствии с морским правом".

В свою очередь представитель министерства обороны Китая Рен Гоцян заявлял, что французский военный корабль "7 апреля незаконно проник в территориальные воды Китая". Он уточнил, что китайские военные в соответствии с законом направили корабли, чтобы идентифицировать французский корабль, и предупредить его о необходимости уплыть прочь.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КИТАЙ, МОРЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]