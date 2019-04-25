Франция имеет право на свободу навигации - французский министр обороны

Французский флот ежегодно проходит через Тайваньский пролив и имеет право на свободу навигации, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявления министра обороны Франции Флоранс Парли.
Ее слова прозвучали после того, как Китай заявил Франции протест в связи с заходом французского военного корабля в Тайваньский пролив.
"Французский флот пересекает Тайваньский пролив раз в год без каких-либо инцидентов или (негативной - ИФ) реакции", - приводят западные СМИ слова Ф.Парли.
По ее словам, Франция "привержена свободе навигации в соответствии с морским правом".
В свою очередь представитель министерства обороны Китая Рен Гоцян заявлял, что французский военный корабль "7 апреля незаконно проник в территориальные воды Китая". Он уточнил, что китайские военные в соответствии с законом направили корабли, чтобы идентифицировать французский корабль, и предупредить его о необходимости уплыть прочь.
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