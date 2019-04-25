Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8968 RUR   0.0264 GBR   2.1937 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.89 -0.41 Brent 74.57 0.06

Погода в Баку

  ночь день

25.04.2019 16:07

AccessBank огласил сумму компенсаций, выданных за первые три дня

С 22 апреля AccessBank начал выплаты компенсаций в связи с исполнением указа президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в связи с решением проблемных кредитов физических лиц".

С 22-го по 24-ое апреля со стороны 28 филиалов банка компенсации в размере до 1 млн. манатов были выплачены примерно 3000 клиентам.


Отметим, что на первом этапе выплаты осуществляются клиентам, объем компенсаций которых не превышает 500 манатов. С целью предотвращения потери времени, с которой могут столкнуться клиенты, банкзаранее оповещает их посредством SMS. В SMS указываются дата и название филиала, в который могут подойти клиенты.


Выплаты компенсаций до 500 манатов осуществляются в наличной форме, выше 500 манатов - посредством платежной карты.


AccessBank задействовал все свои кадровые и технические ресурсы для исполнения данного процесса в оперативном и прозрачном порядке. Также отметим, что процесс осуществляется под контролем рабочей группой, созданной в AccessBank-е по рекомендации Палаты по надзору над финансовыми рынками. Клиенты банка могут адресовать любые интересующие их вопросы сотрудникам всех филиалов банка или позвонив в Контактный центр по номеру 151.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]