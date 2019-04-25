ЕСПЧ признал мирными демонстрации в Армении в 2008 году, разгон которых вменяется в вину экс-президенту Кочаряну

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мирными демонстрации в Ереване в марте 2008 года сторонников экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, при разгоне которых погибли 10 человек, более 250 были ранены, сообщил в четверг адвокат бывшего президента Ваге Григорян.

"По части нарушений прав на проведение мирных собраний, ЕСПЧ отверг все утверждения правительства о том, что митинг 1 марта 2008 года не было мирным. В решении отмечается, что нет ни единого доказательства, что собрание не было мирным. Суд решил, что разгон митинга не имел никаких оснований, был обоснован сомнительными обстоятельствами, об этом не было заранее предупреждено, и была применена сила. В результате, нарушено право на свободу проведения мирных митингов", - сообщил В.Григорян.

Л.Тер-Петросян направил обращение в ЕСПЧ в августе 2008 года в связи с нарушениями, в частности, права на проведение мирных собраний на основе политических взглядов, отметил В.Григорян в сообщении на своей странице в "Фейсбуке".

В Армении после смены власти весной 2018 года было возбуждено уголовное дело, которое касается событий 2008 года. Тогда бывший президент республики Роберт Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Л.Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Как сообщалось, Специальная следственная служба Армении завершила предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года. Обвинение в свержении конституционного строя страны предъявлено экс-президенту Р.Кочаряну, который находится под арестом. Дело с обвинительным заключением направлено прокурору с ходатайством о передаче дела в суд.