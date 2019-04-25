Убежище в ЕС за год получили более 300 тыс. мигрантов

Государства-члены Евросоюза в 2018 году предоставили защиту более чем 300 тысячам просителей убежища, почти треть бенефициаров - бежавшие от войны сирийцы, сообщило в четверг европейское статистическое агентство Евростат.
По его данным, в 2018 году в 28 странах ЕС принято положительное решение по прошениям о предоставлении убежища от 333 тыс. 400 лиц. Это почти на 40% меньше по сравнению с 2017 годом (533 тыс.). В дополнение к этому государства ЕС приняли более 24 тыс. 800 беженцев, перераспределенных внутри союза.
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