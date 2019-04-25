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СНГ 25.04.2019 19:16

Большинство россиян одобряет деятельность Путина, считает, что страна развивается в правильном направлении - опрос

Свыше двух третей граждан России (66%)с одобрением относятся к деятельности президента РФ Владимира Путина, противоположного мнения придерживается каждый третий россиянин (33%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно результатам опроса, довольны 36% респондентов, недовольны 62%, деятельность кабинета министров при этом одобряют 42% участников опроса, не одобряют - 56%.

Деятельность Госдумы, по данным исследования, положительно оценивают 39% респондентов, отрицательно - 59%.

Социологи "Левада-центра" указывают на количественное превосходство тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении - 49% при 43% респондентов, которые придерживаются противоположного мнения.

Опрос был проведён 18-23 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1625 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]