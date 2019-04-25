Большинство россиян одобряет деятельность Путина, считает, что страна развивается в правильном направлении - опрос

Свыше двух третей граждан России (66%)с одобрением относятся к деятельности президента РФ Владимира Путина, противоположного мнения придерживается каждый третий россиянин (33%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно результатам опроса, довольны 36% респондентов, недовольны 62%, деятельность кабинета министров при этом одобряют 42% участников опроса, не одобряют - 56%.

Деятельность Госдумы, по данным исследования, положительно оценивают 39% респондентов, отрицательно - 59%.

Социологи "Левада-центра" указывают на количественное превосходство тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении - 49% при 43% респондентов, которые придерживаются противоположного мнения.

Опрос был проведён 18-23 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1625 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.