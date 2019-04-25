Транзит российской нефти на Украину продолжается - Белнефтехим

Транзит российской нефти через Белоруссию на Украину продолжается, сообщил заместитель председателя концерна Белнефтехим Владимир Сизов журналистам в четверг в Минске.
"В направлении Украины сейчас прокачка нефти продолжается. Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов", - сказал В.Сизов.
"По мере изменения обстановки мы будем дополнительно информировать о складывающейся ситуации", - добавил он.
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