Трамп опроверг информацию, что просил своего советника уволить спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что просил своего советника при Белом доме Дона Макгана отстранить спецпрокурора Роберта Мюллера от расследования так называемого "российского дела".
"Я никогда не говорил тогдашнему советнику Белого дома Дону Макгану уволить Роберта Мюллера, как ложно сообщали фейковые новостные СМИ, хотя у меня было законное право сделать это. Если бы я хотел уволить Мюллера, мне не нужен был бы Макган, я мог бы сделать это сам", - написал он в Twitter в четверг.
Д.Трамп напомнил, что он не стал увольнять Роберта Мюллера. "Ему уважительно разрешили закончить работу над тем, что я, как и многие другие, называем незаконным расследованием (преступления не было) во главе с ненавистником Трампа, и группой из 18 очень рассерженных демократов. Осушите болото!", - отметил американский президент.
На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.
По данным доклада, в июне 2017 года Д.Трамп позвонил своему советнику при Белом доме Дону Макгану и поручил ему передать Джеффу Сешнсу, который тогда занимал пост генпрокурора, что Р.Мюллера необходимо отстранить от руководства расследованием, мотивировав это неким конфликтом интересов. Д.Макган отказался выполнять это поручение, предпочтя ему увольнение.
Азербайджан вручил ноту протеста Уругваю
Азербайджан готов в ближайшее время завершить процесс делимитации границы с Грузией – МИД
ВС Азербайджана проводят учения с боевой стрельбой в прифронтовой зоне - Минобороны
Точка входа "грязной" нефти в нефтепровод "Дружба" определена, "автор произведения" понесет ответственность - Козак
Нефть марки Brent превысила отметку в $75 за баррель впервые с октября, WTI стабильна
Украина намерена предложить РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет - Нафтогаз
Баку планирует совместить Гран-при Азербайджана и Евро-2020
Госагентство по туризму Азербайджана может открыть представительство на Урале - глава ГАТ
Баку и Будапешт подписали межведомственную программу культурного сотрудничества
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР