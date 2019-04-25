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Дальнее зарубежье 25.04.2019 19:32

Трамп опроверг информацию, что просил своего советника уволить спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что просил своего советника при Белом доме Дона Макгана отстранить спецпрокурора Роберта Мюллера от расследования так называемого "российского дела".

"Я никогда не говорил тогдашнему советнику Белого дома Дону Макгану уволить Роберта Мюллера, как ложно сообщали фейковые новостные СМИ, хотя у меня было законное право сделать это. Если бы я хотел уволить Мюллера, мне не нужен был бы Макган, я мог бы сделать это сам", - написал он в Twitter в четверг.

Д.Трамп напомнил, что он не стал увольнять Роберта Мюллера. "Ему уважительно разрешили закончить работу над тем, что я, как и многие другие, называем незаконным расследованием (преступления не было) во главе с ненавистником Трампа, и группой из 18 очень рассерженных демократов. Осушите болото!", - отметил американский президент.

На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

По данным доклада, в июне 2017 года Д.Трамп позвонил своему советнику при Белом доме Дону Макгану и поручил ему передать Джеффу Сешнсу, который тогда занимал пост генпрокурора, что Р.Мюллера необходимо отстранить от руководства расследованием, мотивировав это неким конфликтом интересов. Д.Макган отказался выполнять это поручение, предпочтя ему увольнение.

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Тэги: США, ТРАМП, МЮЛЛЕР, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]