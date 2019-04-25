Трамп скептически относится к намерению Байдена баллотироваться в президенты США

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сомнительно относится к планам бывшего вице-президента США Джо Байдена провести успешную предвыборную кампанию.
"Добро пожаловать в предвыборную гонку, соня Джо. Я лишь надеюсь, что у тебя хватит рассудка провести успешную кампанию на праймериз, что глубоко сомнительно", - написал Д.Трамп в своем Twitter.
"Это будет неприятно: ты будешь иметь дело с людьми, у которых действительно есть очень больные и безумные идеи. Но если тебе удастся это сделать, увидимся на старте!", - добавил американский лидер.
Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг объявил о намерении баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года.
"Мы боремся за душу нашего народа. Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет (руководства) Белого дома, он фундаментально и навсегда изменит характер народа. Я не могу остаться в стороне и смотреть на то, что происходит. Вот почему я объявляю сегодня о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США", - приводит американская пресса выдержки из его обращения, которое опубликовано в интернете.
Ожидается, что уже позже в четверг у него состоится первое мероприятие по сбору средств на президентскую кампанию. Оно пройдет в городе Филадельфия.
Дж.Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы, отмечают СМИ.
76-летний бывший законодатель от штата Делавэр считается одним из столпов истеблишмента Демократической партии. Тем не менее, на внутрипартийных выборах ему предстоит побороться как минимум с 20 демократами, продемонстрировавшими президентские амбиции на выборах 2020 года, пишет американская пресса.
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