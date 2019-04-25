Госагентство по туризму Азербайджана может открыть представительство на Урале - глава ГАТ

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана рассматривает возможность открытия представительства вУральском федеральном округе России, заявил глава ведомства Фуад Нагиев.
Перспективы увеличения взаимного туристического потока и активизации прямого авиасообщения между Баку и Екатеринбургом Ф.Нагиев обсудил с и.о. губернатора Свердловской области Алексеем Орловым на площадке форума «Большой Урал – 2019», сообщается на сайте Свердловского областного телевидения.
«Мы видим грандиозный туристический потенциал вашего региона. Мы здесь для того, чтобы найти механизмы увеличения взаимного турпотока. Готовы позиционировать Урал в нашей стране как интереснейший маршрут для посещения и рассматриваем возможность открытия своего представительства здесь. В Азербайджане с нетерпением ждут российских туристов. Для этого создана инфраструктура и нет языкового барьера», – заявил Ф.Нагиев.
А.Орлов в свою очередь, сообщил о ближайших планах правительства региона по развитию партнерских контактов с Азербайджаном.
«В настоящее время совместно разработан проект нового соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и правительством Азербайджана на следующие десять лет. Документ позволит нам провести много совместных мероприятий. Отдельное внимание будет посвящено теме туризма. Мы считаем, что эта отрасль продолжит расти и станет полноценным сектором экономики», – сказал Алексей Орлов.
В настоящее время представительства ГАТ действуют в Германии (Франкфурт), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Китае (Пекин), Индии (Мумбай) и России (Москва).
Р.Бабаев
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