Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8968 RUR   0.0264 GBR   2.1937 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.89 -0.41 Brent 74.57 0.06

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.04.2019 16:59

Путин прибыл в Пекин, где выступит на форуме "Один пояс - один путь", намечена беседа с президентом Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин прибыл в четверг вечером в Пекин, где 26-27 апреля примет участие в форуме "Один пояс - один путь" и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В.Путин прилетел в Китай из Владивостока, где ранее в четверг впервые встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам саммита президент РФ уже сообщил журналистам, что намерен рассказать партнерам в Пекине о результатах общения с северокорейским руководителем.

На форуме "Один пояс - один путь" В.Путин расскажет о российском видении интеграционных процессов на Евразийском континенте, а в ходе переговоров с председателем КНР обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, взаимодействие Москвы и Пекина на международной арене. Вероятно, тогда президент России и расскажет о своих впечатлениях от встречи с Ким Чен Ыном.

Возможно, речь об этом зайдет и в ходе других двусторонних контактов, запланированных у президента РФ на полях форума в Пекине. Известно, что у В.Путина намечены беседы с руководителями Азербайджана, Египта, Сербии, Кипра, а также с главой МИД Мьянмы.

Российско-китайским переговорам будет предшествовать вручение президенту РФ диплома почетного доктора университета Цинхуа, выпускником которого является и Си Цзиньпин.

По итогам переговоров намечено подписание ряда двусторонних документов экономического характера.

Ожидается, что общение президента РФ и председателя КНР продолжится в начале июня, когда Си Цзиньпин приедет с госвизитом в РФ и примет участие в Петербургском экономическом форуме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


Визит президента Узбекистана в РФ ожидается в конце года, в конце мая состоится встреча премьеров - Орешкин Лукашенко назвал Россию опорой суверенитета Беларуси Кремль заявляет об открытости Путина к диалогу в связи с высказыванием кандидата в президенты Украины Зеленского Официальный визит Рахмона в РФ состоится 17 апреля - Кремль Путин в четверг проведет переговоры с премьером Израиля Президент Казахстана Токаев приезжает в Россию со своим первым зарубежным визитом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]