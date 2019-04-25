Президент РФ Владимир Путин прибыл в четверг вечером в Пекин, где 26-27 апреля примет участие в форуме "Один пояс - один путь" и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
В.Путин прилетел в Китай из Владивостока, где ранее в четверг впервые встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам саммита президент РФ уже сообщил журналистам, что намерен рассказать партнерам в Пекине о результатах общения с северокорейским руководителем.
На форуме "Один пояс - один путь" В.Путин расскажет о российском видении интеграционных процессов на Евразийском континенте, а в ходе переговоров с председателем КНР обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, взаимодействие Москвы и Пекина на международной арене. Вероятно, тогда президент России и расскажет о своих впечатлениях от встречи с Ким Чен Ыном.
Возможно, речь об этом зайдет и в ходе других двусторонних контактов, запланированных у президента РФ на полях форума в Пекине. Известно, что у В.Путина намечены беседы с руководителями Азербайджана, Египта, Сербии, Кипра, а также с главой МИД Мьянмы.
Российско-китайским переговорам будет предшествовать вручение президенту РФ диплома почетного доктора университета Цинхуа, выпускником которого является и Си Цзиньпин.
По итогам переговоров намечено подписание ряда двусторонних документов экономического характера.
Ожидается, что общение президента РФ и председателя КНР продолжится в начале июня, когда Си Цзиньпин приедет с госвизитом в РФ и примет участие в Петербургском экономическом форуме.
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