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Бизнес и законодательство 25.04.2019 17:00

SIF выдал в четверг предпринимателям бакинских поселков льготных кредитов на 11 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) с начала 2019 года выдал льготных кредитов на общую сумму 33,7 млн манатов, сообщает министерство экономики.

«В целом, 215 предпринимателей на реализацию проектов общей стоимостью 145,7 млн манатов, получили льготных кредитов на сумму 33,7 млн манатов», - отмечается в сообщении.

В министерстве также сообщили, что в четверг SIF выдал предпринимателям бакинских поселков льготные кредиты на общую сумму 10,7 млн. манатов. Кредитование данных проектов позволит создать 300 новых рабочих мест. Выданные кредиты будут направлены на реализацию проектов в сфере животноводства, птицеводства, строительства современных теплиц.

В целом, за весь период деятельности SIF, предпринимателям Баку и бакинских поселков на реализацию 2,5 тыс. проектов выдано льготных кредитов на общую сумму 600 млн манатов.

В Минэкономики также сообщили, что по линии SIF на создание 69 тепличных хозяйств выдано льготных кредитов на 248,4 млн манатов.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]