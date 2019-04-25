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25.04.2019 17:22

Пресс-релиз

7 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку все желающие смогут принять участие во Всероссийской исторической акции «Диктант Победы».
Цель проведения Диктанта - привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности молодежи.
Задания Диктанта формируются профессиональным сообществом, исходя из принципов компетентности и исторической достоверности. Ответственность за подбор экспертов, подготовку вопросов Диктанта, а также за их достоверность несет Российское историческое обществ.
Диктант Победы пройдет по всей России, а также при поддержке Россотрудничества в 21 стране мира.
«Это отличная идея, которая поможет привлечь к изучению истории Второй мировой войны широкую общественность, повысит историческую грамотность молодых соотечественников. Уверена, что проект получит достойное развитие, и в год 75-летия Победы он пройдет на нескольких языках в десятках стран мира», - отметила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.
Официальный сайт Всероссийской исторической акции «Диктант Победы» - диктантпобеды.рф.
Начало – в 13:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]