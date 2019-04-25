Пресс-релиз

7 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку все желающие смогут принять участие во Всероссийской исторической акции «Диктант Победы».

Цель проведения Диктанта - привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности молодежи.

Задания Диктанта формируются профессиональным сообществом, исходя из принципов компетентности и исторической достоверности. Ответственность за подбор экспертов, подготовку вопросов Диктанта, а также за их достоверность несет Российское историческое обществ.

Диктант Победы пройдет по всей России, а также при поддержке Россотрудничества в 21 стране мира.

«Это отличная идея, которая поможет привлечь к изучению истории Второй мировой войны широкую общественность, повысит историческую грамотность молодых соотечественников. Уверена, что проект получит достойное развитие, и в год 75-летия Победы он пройдет на нескольких языках в десятках стран мира», - отметила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Официальный сайт Всероссийской исторической акции «Диктант Победы» - диктантпобеды.рф.

Начало – в 13:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



