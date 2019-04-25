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СНГ 25.04.2019 20:02

Украина в 2020-2022 гг. потратит на оборону 5% ВВП

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 апреля, которым предлагает Министерству финансов предусмотреть в ближайшие три года бюджетное финансирование национальной безопасности и обороны в размере не менее 5% от запланированного объема внутреннего валового продукта.

Соответствующий указ №167/2019 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 апреля 2019 года "О предложениях в Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте главы государства в четверг.

"Министерству финансов Украины предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема внутреннего валового продукта для сектора безопасности и обороны Украины с учетом прогнозного индекса инфляции на соответствующий год согласно приложением", - говорится в тексте решения СНБО.

Этим же решением Кабинету министров Украины рекомендуется принять в 2020-2022 годах меры по финансированию сектора безопасности и обороны Украины по ряду направлений, в частности, развитие сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС, а также создание и обеспечение функционирования системы управления силами обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Также рекомендуется предусмотреть должное кадровое обеспечение субъектов сектора безопасности и обороны и реализацию социальных гарантий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.

Кроме того, речь идет о финансировании совершенствования планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны, создания объединенной системы логистики и совершенствования системы медицинского обеспечения войск, поддержания существующих возможностей и повышения возможностей ВСУ, развития вооружения, военной и специальной техники, создания и освоения производства вооружения, военной техники, боеприпасов и продуктов специальной химии, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения.

Кабмин должен предусмотреть финансирование реализации государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнения мер по развитию и модернизации системы специальной связи и защиты информации, обеспечения функционирования и надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры, повышения эффективности гражданской защиты населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

СНБО рекомендует в бюджетной декларации предусмотреть усиление контрразведывательного обеспечения и борьбы с терроризмом, развитие разведывательных возможностей Украины и создание разведывательного сообщества Украины, обеспечение эффективной координации деятельности разведывательных органов Украины.

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Тэги: УКРАИНА, БЮДЖЕТ, ОБОРОНА


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