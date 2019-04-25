ЕС рассчитывает завершить переговоры с Беларусью по приоритетам партнерства

Евросоюз надеется завершить переговоры с Беларусью по приоритетам партнерства, говорится в заявлении представительства ЕС в Минске по итогам заседания координационной группы "Беларусь-ЕС".
"Делегации обсудили состояние дел в отношении приоритетов партнерства ЕС и Беларуси, которые, когда будут подписаны, ознаменуют новый этап взаимодействия между ЕС и Беларусью и определят будущее сотрудничество на основе общих интересов. ЕС выразил свою приверженность скорейшему завершению переговоров по приоритетам партнерства ЕС-Беларусь", - отметили в представительстве.
Там также заявили, что на заседании "ЕС и Беларусь приветствовали прогресс в переговорах по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Беларусью".
По информации представительства, стороны также обсудили строительство в Беларуси атомной электростанции. "В отношении ядерной безопасности власти Беларуси представили обновленную информацию о подготовке Национального плана действий по выполнению рекомендаций партнерской проверки стресс-тестов, и ЕС подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Европейской группой регуляторов в области ядерной безопасности на следующих этапах процесса", - отметили там.
Кроме того, продолжили в представительстве, как и на предыдущих заседаниях Координационной группы, специальная сессия была посвящена правам человека и демократии. "ЕС принял во внимание расширение сотрудничества Беларуси в рамках многосторонних форумов и продолжение двустороннего диалога по правам человека. (...) ЕС вновь подтвердил свое неприятие смертной казни при любых обстоятельствах и рекомендовал Беларуси ввести мораторий в качестве первого шага к ее отмене. Ситуация со свободой выражения и собраний в Беларуси продолжает вызывать обеспокоенность, и ЕС затронул в обсуждении некоторые последние события в этой сфере", - заявили в представительстве.
Также ЕС вновь подтвердил, что Беларуси необходимо провести всестороннюю реформу избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Венецианской комиссии.
Ранее заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко информировал, что переговоры Беларуси и Евросоюза о приоритетах партнерства "зависли", но стороны пытаются найти компромисс.
"На данный момент, я бы сказал, к сожалению, по этому документу (о приоритетах партнерства - ИФ) мы находимся практически в тупике", - сказал О.Кравченко.
Вместе с тем замминистра заметил, что "не готов сказать, что они (переговоры - ИФ) зависли навсегда".
Также в начале марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявлял, что Беларусь готова подписать ключевые документы с Европейским союзом хоть завтра, но позиция одной из стран союза тормозит процесс.
Азербайджан вручил ноту протеста Уругваю
Азербайджан готов в ближайшее время завершить процесс делимитации границы с Грузией – МИД
ВС Азербайджана проводят учения с боевой стрельбой в прифронтовой зоне - Минобороны
Точка входа "грязной" нефти в нефтепровод "Дружба" определена, "автор произведения" понесет ответственность - Козак
Нефть марки Brent превысила отметку в $75 за баррель впервые с октября, WTI стабильна
Украина намерена предложить РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет - Нафтогаз
Баку планирует совместить Гран-при Азербайджана и Евро-2020
Госагентство по туризму Азербайджана может открыть представительство на Урале - глава ГАТ
Баку и Будапешт подписали межведомственную программу культурного сотрудничества
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР