ЕС рассчитывает завершить переговоры с Беларусью по приоритетам партнерства

Евросоюз надеется завершить переговоры с Беларусью по приоритетам партнерства, говорится в заявлении представительства ЕС в Минске по итогам заседания координационной группы "Беларусь-ЕС".

"Делегации обсудили состояние дел в отношении приоритетов партнерства ЕС и Беларуси, которые, когда будут подписаны, ознаменуют новый этап взаимодействия между ЕС и Беларусью и определят будущее сотрудничество на основе общих интересов. ЕС выразил свою приверженность скорейшему завершению переговоров по приоритетам партнерства ЕС-Беларусь", - отметили в представительстве.

Там также заявили, что на заседании "ЕС и Беларусь приветствовали прогресс в переговорах по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Беларусью".

По информации представительства, стороны также обсудили строительство в Беларуси атомной электростанции. "В отношении ядерной безопасности власти Беларуси представили обновленную информацию о подготовке Национального плана действий по выполнению рекомендаций партнерской проверки стресс-тестов, и ЕС подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Европейской группой регуляторов в области ядерной безопасности на следующих этапах процесса", - отметили там.

Кроме того, продолжили в представительстве, как и на предыдущих заседаниях Координационной группы, специальная сессия была посвящена правам человека и демократии. "ЕС принял во внимание расширение сотрудничества Беларуси в рамках многосторонних форумов и продолжение двустороннего диалога по правам человека. (...) ЕС вновь подтвердил свое неприятие смертной казни при любых обстоятельствах и рекомендовал Беларуси ввести мораторий в качестве первого шага к ее отмене. Ситуация со свободой выражения и собраний в Беларуси продолжает вызывать обеспокоенность, и ЕС затронул в обсуждении некоторые последние события в этой сфере", - заявили в представительстве.

Также ЕС вновь подтвердил, что Беларуси необходимо провести всестороннюю реформу избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Венецианской комиссии.

Ранее заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко информировал, что переговоры Беларуси и Евросоюза о приоритетах партнерства "зависли", но стороны пытаются найти компромисс.

"На данный момент, я бы сказал, к сожалению, по этому документу (о приоритетах партнерства - ИФ) мы находимся практически в тупике", - сказал О.Кравченко.

Вместе с тем замминистра заметил, что "не готов сказать, что они (переговоры - ИФ) зависли навсегда".

Также в начале марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявлял, что Беларусь готова подписать ключевые документы с Европейским союзом хоть завтра, но позиция одной из стран союза тормозит процесс.