Нефть марки Brent перешла к росту, приближается к $75 за баррель

Цена нефти эталонной марки Brent перешли к росту в ходе торгов в четверг на опасениях по поводу поставок топлива на мировой рынок, стоимость WTI слабо снижается.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:20 составляет $74,92 за баррель, что на $0,35 (0,47%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,05 (0,08%) - до $65,84 за баррель.

Как сообщалось, во вторник Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за того, что в поступающей из России нефти выявлено повышенное содержание хлорорганических соединений.

Эта новость повысила опасения по поводу поставок топлива на мировой рынок, которые ранее были связаны преимущественно с Ираном. США ужесточили санкции против страны, отказавшись продлевать разрешения на импорт иранской нефти.

"Если Иран сократит поставки до нуля, рынок потеряет 1 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия не торопится заместить эти потери", - сказал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Также рынок продолжает реагировать на данные министерства энергетики США, указавшие ранее на рост товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,48 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов всего на 1 млн баррелей.

Объем нефтедобычи в США на прошлой неделе вырос на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.