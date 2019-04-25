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ТЭК 25.04.2019 17:35

Нефть марки Brent перешла к росту, приближается к $75 за баррель

Цена нефти эталонной марки Brent перешли к росту в ходе торгов в четверг на опасениях по поводу поставок топлива на мировой рынок, стоимость WTI слабо снижается.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:20 составляет $74,92 за баррель, что на $0,35 (0,47%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,05 (0,08%) - до $65,84 за баррель.

Как сообщалось, во вторник Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за того, что в поступающей из России нефти выявлено повышенное содержание хлорорганических соединений.

Эта новость повысила опасения по поводу поставок топлива на мировой рынок, которые ранее были связаны преимущественно с Ираном. США ужесточили санкции против страны, отказавшись продлевать разрешения на импорт иранской нефти.

"Если Иран сократит поставки до нуля, рынок потеряет 1 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия не торопится заместить эти потери", - сказал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Также рынок продолжает реагировать на данные министерства энергетики США, указавшие ранее на рост товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,48 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов всего на 1 млн баррелей.

Объем нефтедобычи в США на прошлой неделе вырос на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]