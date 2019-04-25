ВС Азербайджана проводят учения с боевой стрельбой в прифронтовой зоне - Минобороны

Различные виды войск ВС Азербайджана участвуют в учебно-тренировочном процессе, проходящем на учебных полигонах вблизи прифронтовой зоны, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили один из полигонов, находящихся вблизи прифронтовой зоны. Руководство министерства обороны наблюдало здесь за учебными тренировками с боевой стрельбой с участием различных подразделений», - говорится в сообщении.
Учебно-тренировочный процесс с привлечением различных видов войск проходит согласно плану боевой подготовки Азербайджанской Армии на 2019 год.
Р.Бабаев
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