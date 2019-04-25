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Оборона 25.04.2019 17:38

ВС Азербайджана проводят учения с боевой стрельбой в прифронтовой зоне - Минобороны

Различные виды войск ВС Азербайджана участвуют в учебно-тренировочном процессе, проходящем на учебных полигонах вблизи прифронтовой зоны, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили один из полигонов, находящихся вблизи прифронтовой зоны. Руководство министерства обороны наблюдало здесь за учебными тренировками с боевой стрельбой с участием различных подразделений», - говорится в сообщении.

Учебно-тренировочный процесс с привлечением различных видов войск проходит согласно плану боевой подготовки Азербайджанской Армии на 2019 год.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВС, УЧЕНИЯ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]