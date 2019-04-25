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СНГ 25.04.2019 20:29

Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией на Украине - глава МИД Литвы

Избранный президент Украины Владимир Зеленский искреннее настроен бороться с укоренившейся в стране коррупцией, заявил встретившийся с ним в четверг в Киеве министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Очень хороший, открытий, искренний, конкретный разговор. Я еще раз повторю, что мы действительно продолжим сотрудничество в тех сферах, в которых избранный президент сочтет необходимым, выгодным. Я предложил и экспертную помощь, как в формировании команды, так и в сферах верховенства права, экономики", - сказал агентству BNS в телефонном интервью из Киева Л.Линкявичюс.

"Мы говорили и о том, что бросают много обвинений, преждевременных, необоснованных. Он еще не приступил к работе, а его уже многие критикуют. Он действительно настроен изменить ситуацию в стране, прежде всего в борьбе с коррупцией, которая укоренилась, и вероятно, это была одна из причин, по которым нынешний президент проиграл выборы", - рассказал глава МИД Литвы.

В четверг начался визит главы внешнеполитического ведомства Литвы в Киев, где он встретился с избранным президентом Украины В. Зеленским.

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Тэги: ЛИТВА, МИД, УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]