Проблему с транзитом нефти через Белоруссию по нефтепроводу "Дружба" не нужно политизировать, она техническая и решается, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Что касается происхождения этих примесей, то в настоящее время точка входа в нефтепровод определена, там работают четыре нефтедобывающих компании, которые поставляют нефть. Работают правоохранительные органы. Ущерб существенный и для наших НПЗ, для наших партнеров, и для самой "Транснефти" (MOEX:TRNF). Когда будет выявлен автор этого произведения - будут применены меры, (он понесет - ИФ) и соответствующую финансовую ответственность. Вполне возможна и личная ответственность лиц, тех нефтяных компаний, которые это допустили", - сказал Д.Козак.
Он напомнил, что ситуация с ухудшением качества российской нефти будет обсуждаться в пятницу в Белоруссии, в переговорах примут участие представители РФ, Белоруссии, Украины и Польши. Д.Козак призвал не политизировать ситуацию, подчеркнув, что проблема - техническая.
"Ситуация с качеством нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба" - это техническая проблема, ее не надо политизировать, она периодически у нас случается. Превышение допустимых концентраций вредных веществ на этот раз существенно выше. Мы совместно с нашими потребителями решаем эту проблему. Завтра в Белоруссии состоится четырехстороннее совещание с участием России, Белоруссии, Польши и Украины - будем решать вопрос откачки той некачественной нефти, которая еще есть в трубе, чтобы привести ее в нормативное состояние", - добавил он.
Концерн "Белнефтехим" поздно вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".
В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.
23 апреля Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
В тот же день Белоруссия провела в Москве переговоры по ситуации вокруг поставок российской нефти. Результаты переговоров стороны не комментируют.
Поздно вечером 24 апреля "Гомельтранснефть Дружба" остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. В 22:00 по варшавскому времени они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.
По информации главного инженера ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго, "на западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты".
"Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. тонн в сутки", - добавил он.
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