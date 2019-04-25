Баку планирует совместить Гран-при Азербайджана и Евро-2020

Организаторы Гран-при Азербайджана Формулы-1 подтвердили желание в 2020 году провести гонку в июне – как и было в первой гонке в Баку, в 2016 году, сообщает сайт f1news.ru.
Отметим, что в следующем году в Баку пройдёт несколько матчей чемпионата Европы по футболу – групповые 13, 17 и 21 июня, и четвертьфинал 3 июля.
"Определённо со следующим годом у нас есть некоторые сложности, потому что мы принимаем три игры в группе и один четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. И Гран-при мы тоже хотели бы провести в июне, так что нужно выяснить, есть ли промежуток, в который мы можем вписаться", - сказал исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.
По его словам, в июне в Баку погода более предсказуемая, возводить конструкции легче, меньше ветров и дождей.
"В целом в июне теплее. Футбол и Формула 1 стали бы отличным сочетанием, получился бы трёхнедельный фестиваль. Но посмотрим. В Формуле-1 есть определённые логистические ограничения, которых мы в какой-то степени должны придерживаться, и от них зависит, можем ли мы фактически провести гонку в это время. В июне традиционно проходит Гран-при Канады, есть несколько европейских гонок, таких как Гран-при Франции, так что проведение гонки в Баку должно быть логистически оправдано", - сказал А. Рагимов.
А. Мамедов
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