Зеленский винит ЦИК Украины в стремлении помешать ему распустить Раду

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что Центризбирком умышленно затягивает официальное объявление итогов голосования для того, чтобы его инаугурация состоялась после 27 мая и, как следствие, он не смог распустить Верховную Раду.
"Победа есть, а полномочий - нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я поясняю: ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады. Мне кажется, что это несправедливо", - заявил В.Зеленский в видеообращении на своей странице в Фейсбуке в четверг вечером.
Он отметил, что президент, у которого уровень доверия составляет 73%, имеет, по крайней мере, право думать о возможном роспуске парламента и иметь право на такую возможность.
"Система боится, а это значит одно - мы всех победим, все будет хорошо. Все будет хорошо даже не на 73%, а на все 100%", - подчеркнул избранный президент.
В заключении В.Зеленский поздравил всех украинцев с наступающей Пасхой.
Согласно украинскому законодательству, президент Украины не имеет права распустить Раду за 6 месяцев до очередных парламентских выборов, в данном случае - после 27 мая. До 27 мая это сделать возможно.
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