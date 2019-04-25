Украина намерена предложить РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет - Нафтогаз

Украина на ожидаемых в конце мая трехсторонних переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей газотранспортной системы страны сроком на 10 лет, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в четверг.
По его словам, в целом Украина намерена взять на себя обязательство обеспечения транзитной мощности на 90 млрд кубометров газа. В частности, 30 млрд кубометров могут забронировать другие компании или тот же "Газпром" (MOEX:GAZP).
"Позиция состоит в следующем: "Газпром" должен забронировать, приблизительно на 10 лет, 60 млрд кубометров по году в среднем. (. . .) При этом Украина, ее оператор обеспечит (пропускную способность - ИФ) на уровне 90 млрд кубометров газа в год, то есть 30 млрд кубометров - это будет свободная мощность, которая будет доступна для бронирования другими компаниями", - сказал он.
По его словам, в качестве "других компаний" могут выступить европейские контрагенты, которые смогут закупать газ на границе Украины с Россией, или импортеры среднеазиатского газа, или газа, добываемого независимыми производителями в России.
Ю.Витренко уточнил, что в отличие от тарифа, который прописан в действующем контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", новые предлагаемые условия содержат плату за вход/выход в газотранспортную систему (ГТС) Украины и плату за бронирование мощностей.
По его словам, предполагаемый доход по новому контракту сопоставим с уровнем дохода, который Украина получала от транзита газа в последние годы.
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