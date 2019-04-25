Азербайджан готов в ближайшее время завершить процесс делимитации границы с Грузией – МИД

Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации границы с Грузией, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Вопрос делимитации азербайджано-грузинской государственной границы решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования подобных вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы и готов в самое ближайшее время завершить этот процесс", - заявила Л. Абдуллаева, комментируя распространение в грузинских СМИ информации об ограничении доступа в монастырский комплекс "Кешикчидаг" (Давид Гареджи).

Л. Абдуллаева напомнила, что монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид Гареджи) включает в себя множество историко-архитектурных и религиозных объектов, разбросанных примерно на 25 километров вдоль склонов кряжа, по которому проходит азербайджано-грузинская государственная граница, делящая его на две части

Как ранее сообщалось, грузинские СМИ написали о блокировке подходов к южной части монастырского комплекса.

По словам архимандрита Кириона, азербайджанские пограничники устанавливают на тропах к подходу к монастырю предупреждающие таблички.

В то же время, как заявил в четверг журналистам официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди, по данной ситуации между грузинской и азербайджанской стороной ведутся переговоры в "партнерской обстановке".

"Согласно имеющейся у нас информации азербайджанские пограничники блокируют переходы на южный склон кряжа. В настоящее время идут переговоры между сторонами, чтобы допустить туристов и паломников к осмотру всего комплекса", - заявил представитель МИД Грузии.

А. Мамедов