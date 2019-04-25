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Внешняя политика 25.04.2019 19:55

Азербайджан готов в ближайшее время завершить процесс делимитации границы с Грузией – МИД

Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации границы с Грузией, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Вопрос делимитации азербайджано-грузинской государственной границы решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования подобных вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы и готов в самое ближайшее время завершить этот процесс", - заявила Л. Абдуллаева, комментируя распространение в грузинских СМИ информации об ограничении доступа в монастырский комплекс "Кешикчидаг" (Давид Гареджи).

Л. Абдуллаева напомнила, что монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид Гареджи) включает в себя множество историко-архитектурных и религиозных объектов, разбросанных примерно на 25 километров вдоль склонов кряжа, по которому проходит азербайджано-грузинская государственная граница, делящая его на две части

Как ранее сообщалось, грузинские СМИ написали о блокировке подходов к южной части монастырского комплекса.

По словам архимандрита Кириона, азербайджанские пограничники устанавливают на тропах к подходу к монастырю предупреждающие таблички.

В то же время, как заявил в четверг журналистам официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди, по данной ситуации между грузинской и азербайджанской стороной ведутся переговоры в "партнерской обстановке".

"Согласно имеющейся у нас информации азербайджанские пограничники блокируют переходы на южный склон кряжа. В настоящее время идут переговоры между сторонами, чтобы допустить туристов и паломников к осмотру всего комплекса", - заявил представитель МИД Грузии.

А. Мамедов

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Тэги: МИД, ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]