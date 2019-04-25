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ТЭК 25.04.2019 20:15

Нефть марки Brent превысила отметку в $75 за баррель впервые с октября, WTI стабильна

Нефть эталонной марки Brent ускорила рост в ходе торгов в четверг и превысила отметку в $75 за баррель впервые с октября прошлого года на опасениях по поводу сокращения поставок из России и Ирана, тогда как WTI незначительно дешевеет на росте запасов в США.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:31 подорожали на $0,45 (0,6%) - до $75,02 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,04 (0,06%) - до $65,85 за баррель.

Рынок по-прежнему бурно обсуждает новость о том, что со 2 мая прекратят действовать разрешения для ряда стран на экспорт нефти из Ирана. Инвесторы пытаются понять, насколько резким будет падение поставок на мировой рынок, и насколько у Саудовской Аравии и других членов ОПЕК получится возместить потери за счет увеличения собственного экспорта.

Между тем представители Саудовской Аравии сигнализировали о том, что пока они не спешат наращивать добычу, предпочитая дождаться признаков дефицита топлива на рынке.

Кроме того, во вторник Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за того, что в поступающей из России нефти выявлено повышенное содержание хлорорганических соединений.

Тем временем для североамериканской марки WTI главной новостью по-прежнему остается значительный рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Как стало известно накануне из отчета Минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 5,48 млн баррелей, а нефтедобыча увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.

Однако старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн отмечает, что совокупный объем запасов нефти в США находится на среднем уровне для данного времени года за последние пять лет, тогда как резервы бензина ниже этого уровня на 2%, а дистиллятов - на 6%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]