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Внешняя политика 25.04.2019 21:01

Азербайджан вручил ноту протеста Уругваю

Посольство Азербайджана в Аргентине представило ноту протеста Министерству иностранных дел Уругвая, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве иностранных дел.

Нота представлена в связи с визитом позиционирующего себя в качестве «главы МИД» созданного на оккупированных территориях Азербайджана незаконного режима Масиса Маиляна в Уругвай.

«М. Маилян по приглашению армянской диаспоры Уругвая посетил страну, где участвовал в мероприятии, посвященном так называемому "геноциду армян", которое прошло в парламенте Уругвая, с участием председателя сената Лусии Тополански», - отметили в МИД Азербайджана.

В связи с этим, посольство Азербайджана в Аргентине представило ноту протеста МИД Уругвая.

"В ответ на данный шаг, МИД Уругвая отметило, что официальная позиция правительства Уругвая по этому вопросу фундаментальная и неизменна. В кратчайшие сроки запланирована встреча с послом Азербайджана в МИД Уругвая", - сообщили в министерстве.

А. Мамедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]