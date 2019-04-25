Азербайджан вручил ноту протеста Уругваю

Посольство Азербайджана в Аргентине представило ноту протеста Министерству иностранных дел Уругвая, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве иностранных дел.
Нота представлена в связи с визитом позиционирующего себя в качестве «главы МИД» созданного на оккупированных территориях Азербайджана незаконного режима Масиса Маиляна в Уругвай.
«М. Маилян по приглашению армянской диаспоры Уругвая посетил страну, где участвовал в мероприятии, посвященном так называемому "геноциду армян", которое прошло в парламенте Уругвая, с участием председателя сената Лусии Тополански», - отметили в МИД Азербайджана.
В связи с этим, посольство Азербайджана в Аргентине представило ноту протеста МИД Уругвая.
"В ответ на данный шаг, МИД Уругвая отметило, что официальная позиция правительства Уругвая по этому вопросу фундаментальная и неизменна. В кратчайшие сроки запланирована встреча с послом Азербайджана в МИД Уругвая", - сообщили в министерстве.
А. Мамедов
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