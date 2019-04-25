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Регион 25.04.2019 22:36

Россия рассчитывает на прогресс в ходе текущих переговоров по Сирии в астанинском формате - Лаврентьев

Россия надеется, что текущие консультации с участниками астанинского процесса приведут к прогрессу в деле нормализации ситуации в Сирии, считает спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Консультации начались, продолжаются. Прошли беседы с представителями сирийского правительства. Беседа проходит в нормальной деловой атмосфере, и мы считаем, что они приведут к определенным подвижкам в деле нормализации ситуации в Сирии и запуска политического процесса", - сказал А.Лаврентьев журналистам на брифинге по итогам первого дня переговоров в астанинском формате в Нур-Султане.

"Отрадно, что все участники астанинского формата настроены на позитивно и делают все возможное для того, чтобы оказать всемерное содействие продвижению вперёд на пути такого сложного вопроса, как урегулирование сирийского конфликта", - добавил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]