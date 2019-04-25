Россия рассчитывает на прогресс в ходе текущих переговоров по Сирии в астанинском формате - Лаврентьев

Россия надеется, что текущие консультации с участниками астанинского процесса приведут к прогрессу в деле нормализации ситуации в Сирии, считает спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Консультации начались, продолжаются. Прошли беседы с представителями сирийского правительства. Беседа проходит в нормальной деловой атмосфере, и мы считаем, что они приведут к определенным подвижкам в деле нормализации ситуации в Сирии и запуска политического процесса", - сказал А.Лаврентьев журналистам на брифинге по итогам первого дня переговоров в астанинском формате в Нур-Султане.

"Отрадно, что все участники астанинского формата настроены на позитивно и делают все возможное для того, чтобы оказать всемерное содействие продвижению вперёд на пути такого сложного вопроса, как урегулирование сирийского конфликта", - добавил он.