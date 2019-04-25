С исполняющего обязанности шефа Пентагона сняли подозрения в продвижении интересов Boeing

Надзорное подразделение Пентагона не нашло доказательств тому, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в нарушение правил продвигал интересы компании Boeing, сообщает в четверг Associated Press (AP).

Расследование генерального инспектора Пентагона началось в середине марта, после того, как некоммерческая организация "Граждане за ответственность и этику" подала документ с соответствующим требованием.

Организация утверждала, что во время работы в качестве заместителя министра обороны США П.Шанахан продвигал интересы Boeing и критически отзывался о конкурентах компании, например - о Lockheed Martin.

"Мы не нашли основания каким-либо из этих обвинений", - говорится в заявлении генерального инспектора Гленна Файна.

Решение позволяет президенту США Дональду Трампу выдвинуть П.Шанахана на должность главы Пентагона, отмечает агентство. П.Шанахан, по утверждению AP, вряд ли столкнется с нежеланием сената США утвердить его на эту должность.

П.Шанахан стал и.о. главы Пентагона с января текущего года, вскоре после того, как о своем уходе с этой должности объявил недовольный политикой Д.Трампа Джеймс Мэттис. Д.Трамп с тех пор так и не выдвинул П.Шанахана официально на эту должность.

П.Шанахан до своего прихода в Пентагон более 30 лет проработал как раз в Boeing.