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Дальнее зарубежье 25.04.2019 23:21

Ливия обратилась в СБ ООН с просьбой расследовать действия армии Хафтара при наступлении на Триполи

Ливия направила письмо в СБ ООН с просьбой сформировать миссию, которая бы занялась расследованием возможных преступлений армии Халифы Хафтара при наступлении на Триполи, сообщает в четверг Associated Press.

В письме говорится, что ливийские власти требуют расследования возможных убийств гражданских лиц, разрушение частной и общественной собственности, вовлечение детей в боевые действия.

Также в письме утверждается, что Ливийская национальная армия под руководством Х.Хафтара вели обстрел по жилым районам, используя тяжелую артиллерию и ракеты "Град".

Оно было направлено в Совбез ООН еще 18 апреля от имени постпреда страны при организации Эльмахди С. Эльмаджерби. С текстом письма СМИ ознакомились в четверг.

4 апреля Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим. Бои ведутся в пригородах ливийской столицы.

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Тэги: ЛИВИЯ, ООН, ТРИПОЛИ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]