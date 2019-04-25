Ливия обратилась в СБ ООН с просьбой расследовать действия армии Хафтара при наступлении на Триполи

Ливия направила письмо в СБ ООН с просьбой сформировать миссию, которая бы занялась расследованием возможных преступлений армии Халифы Хафтара при наступлении на Триполи, сообщает в четверг Associated Press.

В письме говорится, что ливийские власти требуют расследования возможных убийств гражданских лиц, разрушение частной и общественной собственности, вовлечение детей в боевые действия.

Также в письме утверждается, что Ливийская национальная армия под руководством Х.Хафтара вели обстрел по жилым районам, используя тяжелую артиллерию и ракеты "Град".

Оно было направлено в Совбез ООН еще 18 апреля от имени постпреда страны при организации Эльмахди С. Эльмаджерби. С текстом письма СМИ ознакомились в четверг.

4 апреля Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим. Бои ведутся в пригородах ливийской столицы.