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Дальнее зарубежье 25.04.2019 23:45

В Сеуле ожидают визита президента РФ до конца 2019 года - посол Южной Кореи в России

Посол Республики Корея в России У Юн Гын заявил о проработке визита Владимира Путина в Южную Корею, отметил, что в Сеуле ожидают визита президента РФ до конца 2019 года.

"Этот вопрос находится в стадии проработки. Мы ожидаем, что до конца этого года визит президента в Корею состоится", - сказал посол журналистам в четверг в Москве, отвечая на вопрос обсуждался ли вопрос ответного визита В.Путина в Южную Корею на встрече секретаря СБ РФ Николая Патрушева с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]