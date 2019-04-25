В Сеуле ожидают визита президента РФ до конца 2019 года - посол Южной Кореи в России

Посол Республики Корея в России У Юн Гын заявил о проработке визита Владимира Путина в Южную Корею, отметил, что в Сеуле ожидают визита президента РФ до конца 2019 года.

"Этот вопрос находится в стадии проработки. Мы ожидаем, что до конца этого года визит президента в Корею состоится", - сказал посол журналистам в четверг в Москве, отвечая на вопрос обсуждался ли вопрос ответного визита В.Путина в Южную Корею на встрече секретаря СБ РФ Николая Патрушева с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.