Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, в частности, если это потребуется, - уменьшения числа входящих в нее стран.
"Нужно изменить Шенгенскую зону. Можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств", - сказал глава государства на пресс-конференции в четверг.
Он добавил, что в нынешнем ее виде, эта зона "больше не работает".
По его словам, исключить из зоны нужно те страны, которые отказываются принимать участие в распределении мигрантов, которые прибывают в Европу.
Кроме того, он раскритиковал те входящие в Шенгенскую зону страны, которые уделяют недостаточное внимание контролю за своими границами.
"Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы", - добавил Э.Макрон.
Он отметил, что Франции необходимо "серьезно изменить миграционную политику": сделать ее более справедливой.
Французский лидер отметил, что убежден в необходимости продолжать предоставлять убежище беженцам. Однако он призвал "бороться с теми, кто злоупотребляет" возможностью получения убежища.
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