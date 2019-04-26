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Дальнее зарубежье 26.04.2019 09:06

Трамп и Абэ на встрече в Вашингтоне обсудят шаги по достижению денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ скоординируют дальнейшие шаги по достижению денуклеаризации Северной Кореи во время предстоящей встречи в Белом доме, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник правительства США в четверг.

"Это важная возможность для лидеров обменяться мнениями о последних событиях, связанных с Северной Кореей, и координировать дальнейшие действия", - сказал чиновник.

Он добавил, что "эти будущие действия, конечно, также будут включать консультации с нашим близким партнером и союзником США, Республикой Корея, направленные на достижение окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи".

Стороны также рассмотрят вопросы торговли, инвестиций, и углубление экономического сотрудничества.

Президент США и премьер-министр Японии намерены обсудить предстоящий саммит "Большой двадцатки", который пройдет в конце июня в Осаке.

Представитель Белого дома напомнил, что премьер-министр Японии С.Абэ будет в Вашингтоне в пятницу с официальным рабочим визитом, в рамках которого пройдут двусторонние встречи с участием должностных лиц национальной безопасности и торговли, а также частный ужин между двумя лидерами и их супругами.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ВСТРЕЧА, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]