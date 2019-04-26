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Дальнее зарубежье 26.04.2019 09:10

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Индонезии

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории моря Банда в центральной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:58 в пятницу землетрясения имел координаты -1.85 градуса южной широты и 122.50 градуса восточной долготы и находился в 235 км севернее города Кендари, расположенного на юго-востоке острова Сулавеси.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]