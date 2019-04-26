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Основные решения, принятые на первом форуме "Один пояс, один путь" были реализованы - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин, открывая международный форум "Один пояс, один путь", заявил, что основные решения, принятые на первом форуме два года назад, были реализованы.

"Один пояс, один путь" призвана помочь с различными вызовами, с которыми мы сталкиваемся. Благодаря напряженным усилиям всех сторон многие проекты в рамках "Пояса и дороги" принесли свои плоды. Более 150 стран и международных организаций подписали документы на "Один пояс, один путь", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, Китай не стремится сформировать "закрытый клуб". Инициатива "Один пояс, один путь" открыта для участия других стран.

Си Цзиньпин заявил, что в качестве принимающей страны Китай будет поддерживать тесную связь и координацию со всеми сторонами для совместной работы.

Он добавил, что Китай будет бороться с торговым протекционизмом и стремиться подписать больше двусторонних соглашений о свободной торговле. Китай приветствует финансирование и инвестиции других партнеров и сотрудничество на рынках третьих сторон.

Си Цзиньпин отметил, что "инициатива один пояс, один путь" - это приверженность многосторонности и открытой глобальной экономике.

Первый форум "Один пояс - один путь" состоялся в мае 2017 года. Во втором форуме принимают участие 37 мировых лидеров, а также 5 тыс. других представителей из 150 стран.

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Тэги: КНР, КОНФЕРЕНЦИЯ, ЦЗИНЬПИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]