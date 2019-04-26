Председатель КНР Си Цзиньпин, открывая международный форум "Один пояс, один путь", заявил, что основные решения, принятые на первом форуме два года назад, были реализованы.
"Один пояс, один путь" призвана помочь с различными вызовами, с которыми мы сталкиваемся. Благодаря напряженным усилиям всех сторон многие проекты в рамках "Пояса и дороги" принесли свои плоды. Более 150 стран и международных организаций подписали документы на "Один пояс, один путь", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, Китай не стремится сформировать "закрытый клуб". Инициатива "Один пояс, один путь" открыта для участия других стран.
Си Цзиньпин заявил, что в качестве принимающей страны Китай будет поддерживать тесную связь и координацию со всеми сторонами для совместной работы.
Он добавил, что Китай будет бороться с торговым протекционизмом и стремиться подписать больше двусторонних соглашений о свободной торговле. Китай приветствует финансирование и инвестиции других партнеров и сотрудничество на рынках третьих сторон.
Си Цзиньпин отметил, что "инициатива один пояс, один путь" - это приверженность многосторонности и открытой глобальной экономике.
Первый форум "Один пояс - один путь" состоялся в мае 2017 года. Во втором форуме принимают участие 37 мировых лидеров, а также 5 тыс. других представителей из 150 стран.
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