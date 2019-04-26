Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8968 RUR   0.0264 GBR   2.1937 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.04.2019 09:33

Администрация Трампа стремится к подготовить новое ядерное соглашение с Россией и Китаем - телеканал

Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту США Дональду Трампу варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента.

"Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Это то, что не пыталась сделать ни одна администрация. Но я бы сказал, что ни одна администрация не пробовала сделать то, что Д.Трамп попытался сделать с Северной Кореей, например", - отметил собеседник телеканала.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан в Праге 8 апреля 2010 года; и отражает намерения сторон в течение семи лет сократить свои СНВ до установленных в этом документе уровней - по развернутым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР), баллистическим ракетам подводных лодок (БРПЛ) и развернутым тяжелым бомбардировщикам (ТБ) - 700 единиц; по развернутым и неразвернутым пусковым установкам МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц; по боезарядам на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ - 1550 единиц.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет. Во вторник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия готова обсуждать с США продолжение действия договора.

10 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что позитивно оценивает шансы на продление ДСНВ.

"СНВ в значительной степени соблюдается обеими сторонами. Мы сейчас в самом начале переговоров по продлению действия соглашения", - подчеркнул М.Помпео.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, АТОМ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Трамп пригрозил обратиться в Верховный суд США, если демократы начнут против него импичмент Трамп посетит Великобританию в начале июня Трамп заявляет, что ему не за что объявлять импичмент Трамп пообещал Зеленскому продолжить поддержку усилий по восстановлению территориальной целостности Украины - Волкер Трамп заявляет, что мог бы прекратить расследование Мюллера, если бы захотел Трамп заявил, что Россия не смогла повлиять на итоги голосования в 2016 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]