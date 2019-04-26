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КНДР требует от США $ 2млн за медпомощь американскому студенту Вомбиеру

Северная Корея выставила счет США на $ 2 млн за медицинскую помощь студенту Отто Вомбиеру, задержанному в Пхеньяне в 2016 году, впавшему в кому и в 2017 году скончавшемуся в Соединенных Штатах, сообщает Washington Post.

Издание отмечает, что ранее этот счет не был обнародован. Однако, по словам двух собеседников газеты, знакомых с ситуацией, главный посланник США, отправленный в Пхеньян за американским гражданином, подписал соглашение об оплате медицинского счета по инструкциям, переданным от президента Дональда Трампа.

Затем счет был передан в Министерство финансов США, где оставался неоплаченным в течение 2017 года. Неизвестно, оплатила ли администрация этот счет позже.

Белый дом отказался от комментариев изданию.

"Мы не комментируем переговоры о заложниках, поэтому они были настолько успешными во время этой администрации", - говорится в электронном письме пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ранее Д.Трамп заявлял, что администрация не заплатила "ничего", чтобы вернуть американских "заложников" из Северной Кореи.

22-летний американский студент О.Вомбиер скончался 19 июня 2017 года в США. Ранее он был арестован в КНДР и приговорен к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Позднее, в июне 2017 года, власти КНДР решили его освободить. Студента в состоянии комы перевозили из КНДР в родной штат Огайо, где позднее он умер.

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Тэги: США, КНДР, СТУДЕНТ, СЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]