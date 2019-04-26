Министр КНДР заявил, что санкции ООН не беспокоят его страну

Санкции ООН не сказались на КНДР, заявил министр внешней экономики Северной Кореи Ким Ен Чжэ в беседе с южнокорейским агентством "Ренхап".

"Пусть они вводят санкции в течение ста или тысячи лет, если они хотят. Мы не беспокоимся, и они нас практически не затрагивают", - сказал Ким Ен Чжэ.

По его словам, санкции не оказали никакого воздействия на производство энергоресурсов в стране. "Производство энергии и электричества выросло с прошлого года", - заверил Ким Ен Чжэ.

Он отметил, что США стоит пересмотреть свою стратегию в переговорах по денуклеаризации.

"Эти люди (США - ИФ) не должны делать то, что они делают сейчас, и должны изменить свой путь", - заявил Ким Ен Чжэ.

Он также обвинил Сеул в несоблюдении межкорейского военного соглашения из-за совместных военных учений Южной Кореи и США.

"Мы должны действовать в соответствии с тем, о чем договорились между Севером и Югом, и брать на себя ответственность за любую проблему, которая возникает в рамках соглашения", - добавил министр.