Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8968 RUR   0.0264 GBR   2.1937 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.04.2019 10:01

Министр КНДР заявил, что санкции ООН не беспокоят его страну

Санкции ООН не сказались на КНДР, заявил министр внешней экономики Северной Кореи Ким Ен Чжэ в беседе с южнокорейским агентством "Ренхап".

"Пусть они вводят санкции в течение ста или тысячи лет, если они хотят. Мы не беспокоимся, и они нас практически не затрагивают", - сказал Ким Ен Чжэ.

По его словам, санкции не оказали никакого воздействия на производство энергоресурсов в стране. "Производство энергии и электричества выросло с прошлого года", - заверил Ким Ен Чжэ.

Он отметил, что США стоит пересмотреть свою стратегию в переговорах по денуклеаризации.

"Эти люди (США - ИФ) не должны делать то, что они делают сейчас, и должны изменить свой путь", - заявил Ким Ен Чжэ.

Он также обвинил Сеул в несоблюдении межкорейского военного соглашения из-за совместных военных учений Южной Кореи и США.

"Мы должны действовать в соответствии с тем, о чем договорились между Севером и Югом, и брать на себя ответственность за любую проблему, которая возникает в рамках соглашения", - добавил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, САНКЦИИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


США могут ужесточить санкционный режим в отношении КНДР в случае отказа Пхеньяна от денуклеаризации - советник Трампа Все санкции против КНДР остаются в силе - Трамп Совбез ООН вывел из-под санаций проект по поиску жертв Корейской войны Санкции с КНДР будут сняты после полной денуклеаризации страны - госдеп Президент Южной Кореи указал на необходимость ослабления санкций ООН против КНДР при конкретных шагах по денуклеаризации - СМИ Каждый шаг Пхеньяна на пути ядерного разоружения должен сопровождаться ослаблением санкций - Матвиенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]