Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение принять участие в форуме "Один пояс - один путь", по его мнению, эта инициатива развивается.
"Она оказалась чрезвычайно своевременной и успешной, она приобретает глобальных характер и начинает диктовать такие принципы построения международных отношений и такие нормы экономических связей, которые востребованы сегодня", - отметил В.Путин, подчеркнув, что именно поэтому она пользуется такой большой поддержкой в мире.
Говоря о российско-китайских отношениях всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, российский лидер констатировал, что они развиваются по всем направлениям. Он назвал темп развития "осень существенным".
В.Путин напомнил, что в этом году РФ и КНР отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Обращаясь к Си Цзиньпину, он подчеркнул, что ждет его с государственным визитом, который станет ключевым политическим событием в двусторонних отношениях.
"Я очень рад возможности сегодня встретиться с вами, с коллегами китайскими, с друзьями и обсудить вопросы двустороннего характера и вопросы международных отношений, которые представляют взаимный интерес", - заключил он, сделав акцент на том, что в России настроены и дальше развивать отношения стратегического партнерства с Китаем.
Со своей стороны председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что его визави на открытии форума "Один пояс - один путь" выступил с важной речью, показывающей активную роль и влияние России в создании открытого мира и содействии региональной интеграции.
"Уверен, при наших совместных усилиях и усилиях других наших партнеров нынешней форум подаст еще больше сигналов и откроет новые перспективы совместного строительства "Одного пояса - одного пути", - сказал Си Цзиньпин.
Китайский лидер также указал на то, что двусторонние отношения между РФ и КНР стали образцом взаимоотношений между двумя крупными державами, которые отличаются самым высоким уровнем взаимного доверия, самым тесным взаимодействием и большой стратегической значимостью.
"Я готов вместе с вами, исходя из интересов наших народов, всецело поддержать развитие наших отношений и в духе времени влить в них новую жизнеспособность и энергию, которые поспособствуют дальнейшему развитию на благо прекрасного будущего мира", - подытожил председатель КНР.
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