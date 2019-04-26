Президент США Дональд Трамп назвал расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года попыткой госпереворота.
"Это был переворот. Это была попытка свержения правительства США", - заявил Д.Трамп в интервью Fox News.
Он сравнил данное расследование с Уотергейтским скандалом, приведшим к отставке бывшего президента США Ричарда Никсона.
"Это была не кража информации из офиса в комплексе "Уотергейт", это была попытка переворота", - заявил он.
Д.Трамп также добавил, что расследование российского вмешательства - это то, что могло бы произойти в "стране третьего мира".
На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.
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