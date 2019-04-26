Пресс-релиз

4 мая в Бакинском книжном центре «Baku Book Center» (адрес: ул. У. Гаджибекова, 5) состоится презентация азербайджанского перевода книги Марии Суворовской «Качели над Каспием». Ну русском языке книга была с большим успехом представлена в декабре 2018 года в городе Москве.
События в книге происходят на берегу Каспия. Она собрала истории разных женщин, переживших любовь, попавших в ситуацию эмоциональных качелей. Море объединяет судьбы, лечит, меняет, вдохновляет и заставляет сделать выбор. У каждой из героинь он свой. Уникальный, неповторимый, как почерк, как линия жизни.
Марию Суворовскую знают как журналиста, общественного деятеля, предпринимателя. Мария испытывает особые чувства к Азербайджану, его культуре и традициям, поэтому так часто показывает его в своем творчестве и гуманитарных проектах.
По вопросам аккредитации на презентацию следует обращаться по адресу электронной почты [email protected] (Нармина Усейнова).
Начало – в 16:00 часов.
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
США поддерживают усилия Азербайджана по борьбе с терроризмом – посол
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Ограничения процентных ставок по банковским кредитам не планируются – глава ЦБА
Доллар США стабилен, ICE Dollar немного опустился с максимума за 2 года
ЦБ Азербайджана снизил с 26 апреля учетную ставку до 8,75% с 9%
Турецкие отельеры попросят гостей не брать больше еды, чем они могут съесть
Глобальное потепление увеличивает разрыв между богатыми и бедными странами - исследование
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Китайская Tus-Holdings вместе с РФПИ построит на территории МГУ научно-технологический парк
Шеф полиции Шри-Ланки ушел в отставку из-за серии терактов
Социал-демократическая партия Казахстана решила бойкотировать президентские выборы
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР