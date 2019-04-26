В Баку прошли литературные чтения, посвященные творчеству Николая Гоголя

25 апреля 2019 года в Бакинском государственном университете (БГУ) прошли литературные чтения на тему «Н.В. Гоголь – гордость и великая загадка русской литературы», посвящённые 210-летию со дня рождения классика русской литературы.
Они были организованы в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Литературная гостиная» совместно с Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана и Русским центром Фонда «Русский мир» при БГУ.
С докладами о творчестве Николая Гоголя выступили профессор кафедры истории русской литературы БГУ Лейла Герайзаде и магистранты филологического факультета БГУ Рафаэлла Гасанова, Улькяр Аскерова и Гюнель Мустафазаде.
В мероприятии приняли участие руководитель Русского центра Фонда «Русский мир» при БГУ Арзу Мамедова и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
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