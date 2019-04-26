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26.04.2019 09:21

В Баку прошли литературные чтения, посвященные творчеству Николая Гоголя

25 апреля 2019 года в Бакинском государственном университете (БГУ) прошли литературные чтения на тему «Н.В. Гоголь – гордость и великая загадка русской литературы», посвящённые 210-летию со дня рождения классика русской литературы.

Они были организованы в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Литературная гостиная» совместно с Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана и Русским центром Фонда «Русский мир» при БГУ.

С докладами о творчестве Николая Гоголя выступили профессор кафедры истории русской литературы БГУ Лейла Герайзаде и магистранты филологического факультета БГУ Рафаэлла Гасанова, Улькяр Аскерова и Гюнель Мустафазаде.

В мероприятии приняли участие руководитель Русского центра Фонда «Русский мир» при БГУ Арзу Мамедова и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]