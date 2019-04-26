Путин: односторонние санкции являются проявлением протекционизма и требуют эффективной реакции на них

Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции, заявил президент России Владимир Путин.

"Важно выработать эффективный ответ на риски фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны", - сказал он, выступая на церемонии открытия второго форума "Один пояс - один путь".

По его словам, международное сообщество только сообща может противостоять таким вызовам как замедление глобального экономического развития, разрыв уровня благосостояния между различными странами и технологическое отставание.

"Не раз говорил и хочу повторить, что эти негативные тенденции порождают питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции, становятся причиной разгорания старых и появления новых региональных конфликтов", - сказал он в связи с этим.

По мнению главы российского государства, именно Евразия способна стать примером выработки содержательной позитивной повестки для решения упомянутых и других проблем.

В.Путин заметил, что Россия заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнерами на основе принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства.

"Именно на таких принципах вместе с нашими партнерами - Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией - строим Евразийский экономический союз", - добавил В.Путин.

Он отметил, что идея председателя КНР Си Цзиньпина о сопряжении китайской "Инициативы пояса и пути" с другими интеграционными объединениями полностью вписывается в планы ЕврАзЭс.

"Евразийский экономический союз стремится к самому широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями, в первую очередь с Китаем", - сказал президент России.

В.Путин обратил внимание, что в ближайшие месяцы вступит в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕврАзЭс и КНР.

По его словам, Евразийский союз нацелен на либерализацию экономических связей и с другими партнерами.

"Уже заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, в высокой степени готовности находятся аналогичные документы с Сингапуром и Сербией, идут переговоры с Израилем, Египтом и Индией", - напомнил он.

"Разумеется, мы выступаем за конструктивное и равноправное развитие деловых связей и с Европейским союзом - нашим давним и традиционным партнером", - продолжил президент.

Он подчеркнул, что "никакие текущие разногласия не могут перечеркнуть нашу общую ответственность за будущее Европы и всей Евразии".