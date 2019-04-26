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ТЭК 26.04.2019 09:26

Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется ниже $74,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо снижаются после достижения максимумов с октября прошлого года. Однако это, вероятнее всего, не помешает им завершить "в плюсе" восьмую неделю подряд, чего не происходило почти четыре года.

Аналитики RBC полагают, что этим летом котировки сорта Brent могут достигнуть $80 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 подешевели на $0,17 (на 0,23%) - до $74,18 за баррель. В четверг их цена снизилась на $0,22 (на 0,3%), составив на закрытие $74,35 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются утром на $0,31 (на 0,48%) - до $64,9 за баррель. По итогам сессии в четверг их цена уменьшилась на $0,68 (на 1,03%) и завершила день на отметке $65,21.

Для североамериканской марки главной новостью по-прежнему остается значительный рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. По данным Минэнерго страны, товарные запасы нефти на прошлой неделе подскочили на 5,48 млн баррелей, а нефтедобыча увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.

Однако старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн отмечает, что совокупный объем запасов нефти в США находится на среднем уровне для данного времени года за последние пять лет, тогда как резервы бензина ниже этого уровня на 2%, а дистиллятов - на 6%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]