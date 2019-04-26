Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию.
"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"", - написал В.Зеленский.
на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.
В.Зеленский отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца, и на Украину он вернется через два дня.
США поддерживают усилия Азербайджана по борьбе с терроризмом – посол
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Ограничения процентных ставок по банковским кредитам не планируются – глава ЦБА
Доллар США стабилен, ICE Dollar немного опустился с максимума за 2 года
ЦБ Азербайджана снизил с 26 апреля учетную ставку до 8,75% с 9%
Турецкие отельеры попросят гостей не брать больше еды, чем они могут съесть
Глобальное потепление увеличивает разрыв между богатыми и бедными странами - исследование
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР