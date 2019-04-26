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СНГ 26.04.2019 09:27

Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"", - написал В.Зеленский.

на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.

В.Зеленский отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца, и на Украину он вернется через два дня.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ОТДЫХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]