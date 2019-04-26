Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"", - написал В.Зеленский.

на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.

В.Зеленский отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца, и на Украину он вернется через два дня.