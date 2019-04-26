Китай снизит тарифы и увеличит объем импорта

Председатель КНР Си Цзиньпин, открывая конференцию "Один пояс, один путь", заявил, что Китай увеличит объем импорта товаров и услуг.

"Вместе с самым большим растущим в мире населением среднего класса Китай обладает огромным потенциалом увеличения потребления. Для удовлетворения постоянного потребительского спроса мы снизим различные тарифы и устраним барьеры. Мы будем открывать рынок Китая для качественных товаров со всего мира", - заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что Китай готов импортировать более конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию, готовую продукцию и услуги.

Нынешний форум "Один пояс - один путь" - уже второй, первый состоялся в мае 2017 года. В мероприятии принимают участие 37 мировых лидеров, а также 5 тыс. других представителей из 150 стран.