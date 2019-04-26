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Регион 26.04.2019 10:18

Армения планирует закупить у России дополнительную партию Су-30СМ

Армения планирует дополнительно закупить у России партию истребителей Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" министр обороны страны Давид Тоноян.

"Дополнительно мы будем доходить до разумного количества с военной точки зрения", - сказал Д.Тоноян, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщал "Интерфакс", Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ. По данным газеты "Коммерсант", по условиям контракта Армения получит четыре новых Су-30СМ в 2020 году.

В феврале Д.Тоноян не исключил возможность приобретения у России дополнительной партии.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, речь может идти об эскадрильи истребителей в 10, 12 или 16 самолётов.

Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) - один из самых современных боевых самолётов Вооруженных сил России. Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Разработчик самолета - "ОКБ Сухого".

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.

Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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