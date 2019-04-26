Армения планирует закупить у России дополнительную партию Су-30СМ

Армения планирует дополнительно закупить у России партию истребителей Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" министр обороны страны Давид Тоноян.
"Дополнительно мы будем доходить до разумного количества с военной точки зрения", - сказал Д.Тоноян, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщал "Интерфакс", Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ. По данным газеты "Коммерсант", по условиям контракта Армения получит четыре новых Су-30СМ в 2020 году.
В феврале Д.Тоноян не исключил возможность приобретения у России дополнительной партии.
По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, речь может идти об эскадрильи истребителей в 10, 12 или 16 самолётов.
Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) - один из самых современных боевых самолётов Вооруженных сил России. Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Разработчик самолета - "ОКБ Сухого".
Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.
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