Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 апреля ЦБА установил 1,8931 манат/1EUR (25 апреля - 1,8968 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 апреля установил 0,0263 манат/1RUB (25 апреля - 0,0264 манат/1RUB).