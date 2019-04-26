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Дальнее зарубежье 26.04.2019 09:44

Путин и Си Цзиньпин заявили, что дорожат своей дружбой

Владимир Путин назвал китайского лидера Си Цзиньпина дорогим другом, а тот его - самым близким другом.

В.Путин поблагодарил Си Цзиньпина за то, что тот отправился с ним на церемонию, на которой президенту России присвоили звание почетного доктора университета Цинхуа.

"Десятки мировых лидеров приехали в Китай, и я знаю, председатель Си Цзиньпин с утра до вечера с ними в контактах, проводит всякие встречи, переговоры не переставая, и тем не менее в этом сложном графике нашел время не только провести двустороннюю встречу, но и приехать, принять участие в такой торжественной, неформальной церемонии"- сказал В.Путин на церемонии в пекинском отеле "Дружба".

Он напомнил, что в стенах университета Цинхуа учились, работали и преподавали выдающиеся китайские деятели культуры, политики, ученые, в том числе нобелевские лауреаты. "Среди выпускников университета и мой дорогой друг, председатель Китайской Народной Республики товарищ Си Цзиньпин", - сказал глава российского государства.

В свою очередь Си Цзиньпин поздравил В.Путина.

"Для китайского народа Путин искренний и давний друг. А для меня лично Владимир Владимирович - самый близкий друг, он внес и вносит вклад исторического значения в углубление стратегического взаимодействия между нашими странами и продвижение многопланового двустороннего сотрудничества", - сказал председатель КНР.

Он сказал, что за последние шесть лет встречался с главой российского государства более 30 раз.

"Я ценю и дорожу нашей искренней дружбой", - подчеркнул Си Цзиньпин.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, УНИВЕРСИТЕТ, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]