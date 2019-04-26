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СНГ 26.04.2019 09:45

Назарбаев отметил успешную работу ЕАЭС в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев видит существующий потенциал сопряжения проекта Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза.

"Инициатива "Один пояс, один путь" смогла обойти вызовы географии и неравенства в развитии. Евразия вновь становится единой. Как и две тысячи лет назад в единую сеть сейчас связаны самые разные и отдаленные части нашего континента", - сказал Н.Назарбаев в пятницу на открытии форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине.

Н.Назарбаев отметил, что "за короткий период мы совместно смогли построить экономические коридоры, которые обошли сложные природные ландшафты и геополитические противоречия".

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]