Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев видит существующий потенциал сопряжения проекта Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза.

"Инициатива "Один пояс, один путь" смогла обойти вызовы географии и неравенства в развитии. Евразия вновь становится единой. Как и две тысячи лет назад в единую сеть сейчас связаны самые разные и отдаленные части нашего континента", - сказал Н.Назарбаев в пятницу на открытии форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине.

Н.Назарбаев отметил, что "за короткий период мы совместно смогли построить экономические коридоры, которые обошли сложные природные ландшафты и геополитические противоречия".