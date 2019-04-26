Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в I квартале увеличились на 7,6%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 7,6% - до 463,5 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
В структуре доходов 82,3% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.
Потребителями 71,5% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 331,4 млн манатов (рост на 9,8% - ИФ-Аз).
На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon – в январе-марте 2019 года пришлось 201,9 млн манатов или 43,6% общего объема услуг связи (спад на 2,6%).
Н.Аббасова
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